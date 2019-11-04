20 января 2020 года запланировано кодирование со спутника телеканалов основных украинских медиагруп:

ИнтерМедиаГруппа: Интер, НТН, К1, К2, Мего, Пиксель, Zoom, Enter-фільм.

Интер, НТН, К1, К2, Мего, Пиксель, Zoom, Enter-фільм. 1+1 Media: 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюс Плюс, УНІАН ТБ, Бігуді.

1+1, 2+2, ТЕТ, Плюс Плюс, УНІАН ТБ, Бігуді. Медиа Группа Украина: ТРК Украина, НЛО ТБ, Індиго ТБ, Ескулап ТБ

ТРК Украина, НЛО ТБ, Індиго ТБ, Ескулап ТБ StarlightMedia: ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2, Оце.

0:35 почему медиагруппы кодируют сигнал с 20.01.2020 ?

01:40 какие телеканалы закодируют?

02:18 старт включения веерных включений кодировки Verimatrix

03:30 кодирование спутникового сигнала оператора «Зеонбуд»

04:28 почему кодируют медиагруппы спутниковый сигнал?

06:18 конфликт интересов кабельных операторов и медиагруп

07:55 три причины кодирования спутникового сигнала

09:38 спутникая антенна не явлется аналогом эфирнй

10:10 20.01.2020 телеканалы медиагруп прекратили вещание в открытом доступе и ушли со спутника

10:48 Что делать?

11:20 ставим эфирную антенну для приема Т2 от «Зеонбуд»

12:40 определяем, какая нужна антенна для Т2 — https://www.agsat.com.ua/t2map

14:05 считаем сколько будет стоить прием Т2?

14:25 продолжаем смотреть дальше спутниковое телевидение

15:31 выбираем DHT-платформу: Виасат Украина или Xtra TV

16:30 выбираем комбо-ресивер для приема эфирного и спутникового ТВ

17:00 подключаемся к оператору кабельного ТВ

17:50 выбираем IPTV от интернет-провайдера, бандл дешевле

18:30 выбираем ОТТ-сервис на свой кошелек и платформу

19:28 останутся ли открытые телеканалы?

19:50 будет ли пиратство ?

20:48 что делать с рекламой и будет ли она ?

21:30 когда реклама станет короче и уменьшится в объемах?

22:18 сколько стоит украинское ТВ без рекламы?

23:15 сделайте выбор и не тяните до 20 января 2020

Почему закодируют украинские телеканалы и как их смотреть? — http://mediasat.info/2019/06/24/pochemu-zakodiruyut-ukrainskie-telekanaly-i-kak-ix-smotret/

Кодирование украинских каналов. Серьезный вызов для рынка и государства — http://mediasat.info/2018/03/15/kodirovanie-ukrainskix-kanalov-vyzov/

Кодировать нельзя смотреть — http://mediasat.info/2017/11/07/kodirovat-nelzya-smotret/

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Александр Глущенко: Спутниковое ТВ – как хобби — https://goo.gl/xy1NTJ

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Кодировать нельзя смотреть — http://mediasat.info/2017/11/07/kodirovat-nelzya-smotret/

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