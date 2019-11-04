20 января 2020 года запланировано кодирование со спутника телеканалов основных украинских медиагруп:
- ИнтерМедиаГруппа: Интер, НТН, К1, К2, Мего, Пиксель, Zoom, Enter-фільм.
- 1+1 Media: 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюс Плюс, УНІАН ТБ, Бігуді.
- Медиа Группа Украина: ТРК Украина, НЛО ТБ, Індиго ТБ, Ескулап ТБ
- StarlightMedia: ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2, Оце.
0:35 почему медиагруппы кодируют сигнал с 20.01.2020 ?
01:40 какие телеканалы закодируют?
02:18 старт включения веерных включений кодировки Verimatrix
03:30 кодирование спутникового сигнала оператора «Зеонбуд»
04:28 почему кодируют медиагруппы спутниковый сигнал?
06:18 конфликт интересов кабельных операторов и медиагруп
07:55 три причины кодирования спутникового сигнала
09:38 спутникая антенна не явлется аналогом эфирнй
10:10 20.01.2020 телеканалы медиагруп прекратили вещание в открытом доступе и ушли со спутника
10:48 Что делать?
11:20 ставим эфирную антенну для приема Т2 от «Зеонбуд»
12:40 определяем, какая нужна антенна для Т2 — https://www.agsat.com.ua/t2map
14:05 считаем сколько будет стоить прием Т2?
14:25 продолжаем смотреть дальше спутниковое телевидение
15:31 выбираем DHT-платформу: Виасат Украина или Xtra TV
16:30 выбираем комбо-ресивер для приема эфирного и спутникового ТВ
17:00 подключаемся к оператору кабельного ТВ
17:50 выбираем IPTV от интернет-провайдера, бандл дешевле
18:30 выбираем ОТТ-сервис на свой кошелек и платформу
19:28 останутся ли открытые телеканалы?
19:50 будет ли пиратство ?
20:48 что делать с рекламой и будет ли она ?
21:30 когда реклама станет короче и уменьшится в объемах?
22:18 сколько стоит украинское ТВ без рекламы?
23:15 сделайте выбор и не тяните до 20 января 2020
Почему закодируют украинские телеканалы и как их смотреть? — http://mediasat.info/2019/06/24/pochemu-zakodiruyut-ukrainskie-telekanaly-i-kak-ix-smotret/
Кодирование украинских каналов. Серьезный вызов для рынка и государства — http://mediasat.info/2018/03/15/kodirovanie-ukrainskix-kanalov-vyzov/
Кодировать нельзя смотреть — http://mediasat.info/2017/11/07/kodirovat-nelzya-smotret/
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Александр Глущенко: Спутниковое ТВ – как хобби — https://goo.gl/xy1NTJ
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Кодировать нельзя смотреть — http://mediasat.info/2017/11/07/kodirovat-nelzya-smotret/