1 ноября телеком-оператор Tvintel стал частью провайдера IPnet. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

«IPnet гарантирует абонентам Tvintel полное сохранение тарификации и пакетов услуг, которые предоставляются по существующим договорам, улучшение качества и увеличение интернет-скорости, а также новые дополнительные современные услуги», – говорится в публикации.

Tvintel – один из интернет-провайдеров, работающих на столичном рынке. Свою деятельность в сфере телекоммуникационных услуг Киева компания начала в 2009 году, заслужив с тех пор репутацию надежного и передового оператора.

Компания IPnet оказывает абонентам услуги доступа в сеть интернет на скорости до 1000 Мбит/с, мультиэкранное телевидение (включая в формате HD), а также предоставляет системы охраны для дома и видеонаблюдения с сохранением в облачном сервисе. Провайдер работает на территории Киева с 2001 года, в частности, подключится к сети могут жители, проживающие на Оболони, Позняках, Осокорках, Троещине, Подоле, Печерске, в Минском, Харьковском и других районах столицы

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