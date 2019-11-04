Надоело бороться с семьей за просмотр любимых шоу? Подключите услугу «интернет телевидение» от компании Киевстар и смотрите любимые телепередачи одновременно на четырех отдельных экранах без потери качества. Какие еще преимущества у данной услуги, читайте в материале.

Интернет/телевидение: преимущества

Подключив интернет и телевидение, вы получаете высокое качество изображения и звука. Также вас ждут другие плюсы:

Мультиэкранный доступ: телевизор, планшет, телефон и компьютер.

Видеобиблиотека с более чем 1000 фильмами и сериалами.

Функция «Пауза» — для остановки эфира, если вы куда-то отлучились.

Сервис «ТВ-архив» — дает возможность смотреть программы в течении 7 дней после эфира.

При подключении базового пакета — два месяца без абонплаты.

Владельцам Smart TV не нужно ждать приезда мастера и покупать тюнер. Оборудование уже встроено в девайс. Список совместимых моделей смотрите на сайте Киевстар.

Круглосуточная поддержка клиентов компании.

Интернет/телевидение: дополнительные услуги

Своим абонентам Киевстар предоставляет еще такие услуги:

«Неделя доверия» — 7 дней отсрочки для тех, кто не успел или забыл оплатить ежемесячную абонплату.

Для удобного подключения беспроводного интернета на сайте компании можно купить роутер.

Возможность использовать статический IP-адрес для удаленного подключения к различным ресурсам с ограниченным доступом.

Интернет/телевидение: как подключить

Чтобы подключить высококачественные интернет и телевидение по хорошему тарифу, необходимо сделать несколько простых действий:

Новым абонентам заявку на оформление услуги можно заполнить прямо на сайте Киевстар или в колл-центре по номеру 460. Служба поддержки проверит техническую возможность подключения в вашем городе и доме.

Существующим пользователям компании — в колл-центре, а также в персональном кабинете «Мой Киевстар». Убедитесь, что в системе указаны ваши актуальные контактные данные.

После подачи заявки с вами свяжется оператор для согласования удобной даты и времени приезда мастера.

Подключив услугу «интернет/телевидение», вы получите стабильную скорость, возможность просмотра на нескольких устройствах одновременно без потери качества, и круглосуточную поддержку.

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