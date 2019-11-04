Надоело бороться с семьей за просмотр любимых шоу? Подключите услугу «интернет телевидение» от компании Киевстар и смотрите любимые телепередачи одновременно на четырех отдельных экранах без потери качества. Какие еще преимущества у данной услуги, читайте в материале.
Интернет/телевидение: преимущества
Подключив интернет и телевидение, вы получаете высокое качество изображения и звука. Также вас ждут другие плюсы:
- Мультиэкранный доступ: телевизор, планшет, телефон и компьютер.
- Видеобиблиотека с более чем 1000 фильмами и сериалами.
- Функция «Пауза» — для остановки эфира, если вы куда-то отлучились.
- Сервис «ТВ-архив» — дает возможность смотреть программы в течении 7 дней после эфира.
- При подключении базового пакета — два месяца без абонплаты.
- Владельцам Smart TV не нужно ждать приезда мастера и покупать тюнер. Оборудование уже встроено в девайс. Список совместимых моделей смотрите на сайте Киевстар.
- Круглосуточная поддержка клиентов компании.
Интернет/телевидение: дополнительные услуги
Своим абонентам Киевстар предоставляет еще такие услуги:
- «Неделя доверия» — 7 дней отсрочки для тех, кто не успел или забыл оплатить ежемесячную абонплату.
- Для удобного подключения беспроводного интернета на сайте компании можно купить роутер.
- Возможность использовать статический IP-адрес для удаленного подключения к различным ресурсам с ограниченным доступом.
Интернет/телевидение: как подключить
Чтобы подключить высококачественные интернет и телевидение по хорошему тарифу, необходимо сделать несколько простых действий:
- Новым абонентам заявку на оформление услуги можно заполнить прямо на сайте Киевстар или в колл-центре по номеру 460. Служба поддержки проверит техническую возможность подключения в вашем городе и доме.
- Существующим пользователям компании — в колл-центре, а также в персональном кабинете «Мой Киевстар». Убедитесь, что в системе указаны ваши актуальные контактные данные.
После подачи заявки с вами свяжется оператор для согласования удобной даты и времени приезда мастера.
Подключив услугу «интернет/телевидение», вы получите стабильную скорость, возможность просмотра на нескольких устройствах одновременно без потери качества, и круглосуточную поддержку.