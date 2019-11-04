ПОДЕЛИТЬСЯ
Просмотр телевидения Киевстар

Надоело бороться с семьей за просмотр любимых шоу? Подключите услугу «интернет телевидение» от компании Киевстар и смотрите любимые телепередачи одновременно на четырех отдельных экранах без потери качества. Какие еще преимущества у данной услуги, читайте в материале.

Интернет/телевидение: преимущества

Подключив интернет и телевидение, вы получаете высокое качество изображения и звука. Также вас ждут другие плюсы:

  • Мультиэкранный доступ: телевизор, планшет, телефон и компьютер.
  • Видеобиблиотека с более чем 1000 фильмами и сериалами.
  • Функция «Пауза» — для остановки эфира, если вы куда-то отлучились.
  • Сервис «ТВ-архив» — дает возможность смотреть программы в течении 7 дней после эфира.
  • При подключении базового пакета — два месяца без абонплаты.
  • Владельцам Smart TV не нужно ждать приезда мастера и покупать тюнер. Оборудование уже встроено в девайс. Список совместимых моделей смотрите на сайте Киевстар.
  • Круглосуточная поддержка клиентов компании.

Интернет/телевидение: дополнительные услуги

Своим абонентам Киевстар предоставляет еще такие услуги:

  • «Неделя доверия» — 7 дней отсрочки для тех, кто не успел или забыл оплатить ежемесячную абонплату.
  • Для удобного подключения беспроводного интернета на сайте компании можно купить роутер.
  • Возможность использовать статический IP-адрес для удаленного подключения к различным ресурсам с ограниченным доступом.

Просмотр телевидения КиевстарИнтернет/телевидение: как подключить

Чтобы подключить высококачественные интернет и телевидение по хорошему тарифу, необходимо сделать несколько простых действий:

  • Новым абонентам заявку на оформление услуги можно заполнить прямо на сайте Киевстар или в колл-центре по номеру 460. Служба поддержки проверит техническую возможность подключения в вашем городе и доме.
  • Существующим пользователям компании — в колл-центре, а также в персональном кабинете «Мой Киевстар». Убедитесь, что в системе указаны ваши актуальные контактные данные.

После подачи заявки с вами свяжется оператор для согласования удобной даты и времени приезда мастера.

Подключив услугу «интернет/телевидение», вы получите стабильную скорость, возможность просмотра на нескольких устройствах одновременно без потери качества, и круглосуточную поддержку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА