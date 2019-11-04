Лазерные принтеры не особо прихотливые в обслуживании. Они могут простоять месяц и уже через минуту после включения выдать первый отпечаток. Струйные аппараты не могут похвастаться тем же, поэтому все больше людей отдает свое предпочтение «лазерникам». Сервисный центр Тонфикс предоставляет полный перечень услуг по обслуживанию офисной оргтехники.

Обслуживание лазерных принтеров – перечень основных услуг

Заправка и восстановление картриджей;

Ремонт принтеров;

Прошивка программного обеспечения;

Профилактические мероприятия;

Продажа картриджей.

Согласитесь, что намного удобнее, когда всеми услугами можно воспользоваться в одном месте. СЦ ТонФикс завоевывает все большую популярность среди жителей Киева. Практически ежедневно появляются отзывы довольных клиентов, что говорит о добросовестности сотрудников компании.

Заправка картриджей

Самое первое, что вам потребуется – это заправить лазерный принтер новым тонером. Достаточно взглянуть на ценник оригинального картриджа, чтобы отдать свое предпочтение заправке. Услуга выглядит следующим образом:

звонок в сервис-центр;

мастер приезжает в заранее оговоренное время;

на заправку 1 картриджа у профессионала уходит от 5 до 10 минут;

работник мастерской убирает за собой рабочее место и распечатывает тестовую страницу;

клиент оценивает качество печати, оплачивает услугу;

мастер вручает гарантийный талон и отправляется на следующий вызов.

В сервисе ТонФикс заботятся о своих клиентах, заправляя их технику качественным тонером от проверенных производителей: SCC, Patron и пр.

Ремонт принтеров

Услуга состоит из двух этапов:

диагностика;

ремонтные работы.

Диагностика, как правило, длится около 10-20 минут. После выявления причины неисправности клиент может отказаться от ремонта, заплатив мастеру за выезд и проведение диагностики.

Ремонт может занять от 30 минут до 3-х дней. Это зависит от серьезности поломки и от наличия деталей у поставщика. В большинстве случаев ремонт длится не более 2-х часов и осуществляется на дому/ в офисе клиента.

Внимание! Мастер должен обязательно выписать вам гарантию. Она застрахует от непредвиденных расходов.

Прошивка ПО и продажа картриджей

Прошивка нужна в первую очередь владельцам чипованных принтеров. Она позволяет больше не менять чипы при каждой заправке. Лучше всего покупать картриджи в проверенных сервисах, которые предоставляют гарантию на товар. Заказывая расходные материалы на китайских или сомнительных ресурсах, вы рискуете приобрести контрафакт.

Вы можете заказать эти и другие услуги в сервисном центре TonFix. Этот сервис доказал свою надежность, сохраняя на протяжении последних 10 лет стабильно высокое качество услуг. Нужна квалифицированная помощь в обслуживании лазерных принтеров и МФУ? Загляните на сайт компании и закажите нужную услугу.

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