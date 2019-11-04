Покупая дорогой электронный гаджет, никто не планирует нести его в ремонт через несколько недель эксплуатации. Но статистика показывает, что такая неприятность чаще всего случается с владельцами устройств, которые проигнорировали совет купить защитный чехол. Именно механические повреждения корпуса в результате падения с большой высоты или неаккуратного обращения в дальнейшем нередко приводят к сбоям в работе.

Если вы являетесь обладателем iPad 9.7, то без аксессуара, обеспечивающего его надежную защиту со всех сторон, не обойтись. Приятный бонус от покупки чехла – возможность подчеркнуть собственную индивидуальность. Это декоративный элемент может иметь не только классическое, но и яркое, эксклюзивное оформление.

Дополнительные функциональные возможности

Покупка защитного аксессуара повышает удобство пользования устройством. Это объясняется тем, что ваш новый чехол для iPad будет обладать дополнительными функциональными возможностями. К ним относится:

автоматическое выключение экрана (это произойдет, как только крышка чехла закроется);

подставка под заднюю панель (с ее использованием удобно просматривать файлы мультимедиа);

потайные карманы (можно хранить разные вещи небольшого размера и аксессуары);

встроенная зарядная станция (обеспечивает максимальный период работы гаджета).

Всем этим может пользоваться обладатель чехла, а также не беспокоиться о том, что у iPad поцарапается корпус, на нем образуются сколы, появятся загрязнения, которые будет сложно удалить.

Не ошибитесь с выбором: все внимание на материал изготовления

Выбирая чехол на iPad, особое внимание необходимо уделить материалу его изготовления. По отзывам многих пользователей, одно из лучших решений – усиленный пластик. Он способен обеспечить надежную защиту от повреждений механического характера. При его использовании будьте готовы к тому, что вес и толщина устройства немного увеличатся.

Чехол из натуральной кожи подойдет поклонникам классики. Бюджетные аналоги таких аксессуаров производят из экологического заменителя. Их преимущества – привлекательный внешний вид и приятная фактура.

Термополиуретановый аксессуар плотный, гибкий и стоит недорого. К бюджетному сегменту относится силиконовый чехол, который пользуется популярностью не только благодаря цене, но и простоте ухода. Модели с металлическими элементами обеспечат максимальную защиту.

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