С 4 ноября группа 1+1 media начинает блэкауты своих каналов − то есть кратковременные маятниковые отключения спутникового сигнала абонентам. К данной инициативе также присоединились и другие медиахолдинги, а именно: «Медиа Группа Украина», StarLightMedia и InterMediaGroup.

По сообщению пресс-службы 1+1 media, блэкауты будут длиться вплоть до 20 января 2020 года – то есть, непосредственно до полноценного кодирования сигнала.

Уточняется, что маятниковые отключения сигнала будут совершаться в прайм-тайм. Их длительность составит 2 минуты.

«Внимание! Это сообщение именно для тебя! Уже в начале 2020 года спутниковый сигнал этого и других украинских телеканалов будет закодирован! Чтобы иметь возможность смотреть их в дальнейшем, немедленно обратись к официальному телевизионному оператору!».

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