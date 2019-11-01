1 ноября телеком-оператор ВОЛЯ запустил новый VоD-сервис (видео по запросу) Disney Сhannel on Demand. Он доступен в онлайн-кинотеатре ВОЛЯ CINEMA.

Теперь в онлайн-кинотеатре можно смотреть легальный контент от трёх популярных каналов:

Disney Junior – блок программ для дошкольников в возрасте от 2 до 7 лет.

– блок программ для дошкольников в возрасте от 2 до 7 лет. Disney XD – выпускает в эфир в основном подростковые анимационные телесериалы.

– выпускает в эфир в основном подростковые анимационные телесериалы. Disney Сhannel – микс захватывающих мультфильмов и сериалов.

Стоит отметить, что ВОЛЯ является единственным провайдером в Украине, который обеспечивает такой лицензионный контент. Всего в течение года в онлайн-кинотеатре ВОЛЯ CINEMA появятся 40 мультипликационных сериалов в HD качестве, а это более 500 серий культовых сериалов от каналов Disney. Компания позаботилась о качественном украинском дубляже, где зритель может переключать звуковую дорожку, выбирая язык оригинала или украинский. Помимо этого каждые три месяца контент будет полностью обновляться.

«Запуск сервиса Disney Channel on Demand в онлайн-кинотеатре ВОЛЯ CINEMA подтверждает стратегию развития компании — развивать сотрудничество с ведущими мировыми производителями контента, чтобы обеспечивать телезрителей легальным продуктом высокого качества. Также мы стремимся предоставлять удобный доступ к такому контенту в любое время, в любом месте через мобильное приложение ВОЛЯ TV», — говорит Сандра Крауиня, директор по маркетингу ВОЛЯ.

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