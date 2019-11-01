Начиная с 1 ноября абоненты ТриМоб (3Mob) имеют возможность первыми в Украине воспользоваться преимуществами технологии eSIM.

Технология eSIM — альтернатива физическим симкам, которая монтируется в телефон на этапе производства. Телефон с такой картой можно использовать в любой мобильной сети, если её оператор поддерживает это решение. Такой телефон, например, используют в США, Австрии, Канаде, Индии, Испании, Великобритании и Германии.

Украинский оператор 3Mob совместно с международным лидером во внедрении систем идентификации — компанией IDEMIA, что обеспечивает надлежащий уровень технологий и защиты идентификационных данных, реализовал подобное решение и предлагает абонентам воспользоваться им.

Получить eSIM от ТриМоб можно онлайн, без необходимости искать или ждать новую sim-карту от оператора. Для подключения устройства с eSIM к сети ТриМоб пользователь должен просканировать предоставленный оператором QR-код и новый номер запишется на встроенную в устройство eSim. Технология позволяет абоненту загрузить несколько eSIM от ТриМоб, что даёт возможность иметь одновременно два и более телефонных номера: один из них можно использовать для работы, другие — для личных звонков или приёма вызовов по объявлению.

Существующие пользователи услуг ТриМоб при переходе на eSIM могут сохранить свой номер телефона. Абоненты, которые воспользовались услугой по переносу мобильного номера (MNP), имеют возможность сразу заказать eSIM.

Кстати, за время действия MNP на сеть ТриМоб от других операторов перешли более 600 абонентов, а это вдвое больше тех, кто отказался о услуг оператора. Новые абоненты преимущественно выбирают тарифный план «Годовой +». Оплатив раз в год 365 гривен, пользователь ежемесячно в течение года получает 3 Гб интернета, неограниченные звонки в сети ТриМоб, 300 минут разговоров с абонентами других операторов Украины и 30 SMS.

Сегодня поддерживаются eSIM в смартфонах и планшетах от Apple и Google, полная информация предоставляется производителями.

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