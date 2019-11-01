В России вступил в силу закон о суверенном интернете. Теперь власти смогут контролировать входящий интернет трафик и, по сути, изолировать весь сегмент рунета.

Данный закон предполагает создание национальной системы контроля интернет-трафика, а также специальных органов для поддержки работы сети в случае ее отключения от всемирной паутины.

Для этого, как сообщали ранее в Госдуме, на сетях связи будут установлены специальные технические средства, определяющие источник передаваемого трафика, фильтровать и блокировать запрещенный трафик.

Напомним, проект суверенного рунета был создан группой депутатов, опасающихся потенциальных внешних угроз, которые могут оказывать российской сети зарубежные серверы в силу сложившейся технической и политической ситуации.

Законопроект был окончательно утвержден 16 апреля.

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