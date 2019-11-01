«Радио Пятница» получило разрешение еще на семь лет вещания. Решение о продлении лицензии принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в среду, 30 октября, передает Телекритика.

Согласно данным, старая лицензия «Радио Пятница» была просрочена на полтора года — срок предыдущего семилетнего разрешения истек 15 июня 2018 года. По закону лицензия вещателя остается действительной до момента принятия регулятором решения о ее продлении/не продлении.

Также сообщается, что осенью 2017 года Нацсовет обратился в суд с просьбой аннулировать лицензию радиостанции, поскольку та не предоставила информацию о смене собственности.

По данным ресурса, «Радио Пятница» в течение весны прошлого года меняло собственность несколько раз. В апреле Нацсовет был вынужден отложить рассмотрение заявления о продлении срока действия лицензии данной радиостанции до объявления решения суда.

Однако позже, по словам экс-главы регулятора Юрия Артеменко, судебные разбирательства были приостановлены из-за встречного иска «Радио Пятница» к Нацсовету.

Напомним, в августе Нацсовет принял решение выдать радиостанции «Голос Донбасу» лицензию на спутниковое вещание.

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