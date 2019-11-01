Российская компания «Первый канал. Всемирная сеть» (ПКВС) запустила на территории Молдовы новый телеканал – «Первый в Молдове». Партнёром проекта стала молдавская компания «Телесистем ТВ». Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в Департаменте общественных связей ПКВС.

Primul in Moldova пришёл на смену телеканалу Accent TV. Таким образом программы канала стали доступны абонентам национальной сети эфирного цифрового телевещания. Новый канал также начал работу в сетях операторов кабельного телевидения.

«Телеканал сформирован на базе международной версии «Первого канала» с добавлением, согласно требованиям законодательства Республики Молдова, программ местного производства», – рассказывает Генеральный директор «Телесистем ТВ» Станислав Выжга.

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