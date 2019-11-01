Кабинет министров передал Государственный комитет телевидения и радиовещания в подчинение Министерству культуры, молодежи и спорта. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Теперь за формирование государственной политики в сфере телевидения и радиовещания отвечает Минкультуры.

Помимо этого, на министерство также будут возложены обязанности по реализации госполитики в сферах информационной безопасности, иновещания, кинематографии и других сопряженных сферах.

Напомним, в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственной поддержке кинематографии.

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