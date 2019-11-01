HBO планирует запустить платформу Max, стоимость подписки на которую составит 15 долларов в месяц, что дороже стоимости подписки на Netflix, Disney, Apple

В компании AT&T сообщили о запланированном на май запуске потоковой платформы HBO Max, стоимость подписки на которую составит 15 долларов в месяц. Это сделает её самой дорогой среди всех потоковых платформ, в число которых входят, в частности, Netflix, Apple и Disney.

Стоимость подписки на платформу HBO Max, по сути, будет равна стоимости подписки на услугу HBO Now – существующую потоковую службу телекомпании, ориентированную на тех, кто не может получать её контент через кабельные сети, где он предлагается с 1972 года. Согласно информации, полученной от AT&T, компания предоставит отдельным подписчикам кабельного канала HBO или службы HBO Now возможность бесплатного доступа к контенту платформы HBO Max.

Компания Netflix в настоящее время предлагает доступ к своей потоковой платформе за 10.99 доллара в месяц, стоимость месячной подписки на услуги Apple TV составляет 4.99 доллара, а услуги платформы Disney + доступны пользователям за 7 долларов в месяц.

Пользователям платформы HBO Max будут предложены фильмы и оригинальные программы из библиотек HBO и WarnerMedia, включая популярный в прошлом мега-хит «Друзья» от NBC. Также на платформе будут доступны прочие популярные программы, такие как «Южный Парк» от Comedy Central и «Теория Большого Взрыва» от CBS.

Также в первый год работы платформы будет запущено 50 оригинальных сериалов, однако, в отличие от Netflix и ряда других потоковых служб, платформа не планирует выкладывать сразу все серии сезона.

В AT&T заявляют о планах инвестировать в следующем году в HBO Max примерно 2 миллиарда долларов, а затем, начиная с 2021, ежегодно вкладывать около 1 миллиарда. Для сравнения напомним, что в текущем году Netflix вложит в развитие своей платформы 15 миллиардов долларов.

На прошлой неделе в Netflix проанонсировали запуск в следующем месяце 59 новых проектов, среди которых – 43 оригинальных программы. Таким способом компания надеется сохранять конкурентные преимущества перед Apple TV Plus и Disney Plus на рынке потоковых видео-услуг.

Потоковые службы от Apple и Disney должны начать свою работу 1 и 12 ноября соответственно.

Подобные шаги крупнейших медиа-компаний подчёркивают то огромное влияние, которое имеет на рынок традиционного кабельного телевидение так называемое «кабельное отказничество», в рамках которого молодая аудитория всё активнее смещает своё выбор в сторону более дешёвых потоковых предложений.

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