Киевское информационное радио «Голос Столицы» временно прекратит вещание. Об этом сказано на странице радио в Facebook.

Сообщается, что с сегодняшнего дня, с 1 ноября, «Голос Столицы» не будет выпускать новых программ, однако в эфире будет вестись повтор передач.

«Вещание программ радиостанции «Голос Столицы» будет осуществляться в повторе на той же частоте, как и другие элементы эфира, в полном соответствии с лицензионными условиями и требованиями норм Закона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приостановление вещания связано, прежде всего, с материальными проблемами в компании. В случае их устранения «Голос Столицы» возобновит вещание.

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