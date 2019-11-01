Китайские мобильные операторы начали предоставлять своим клиентам услуги связи в стандарте 5G. Данным шагом страна намерена утвердить своё мировое лидерство в сфере современных технологий.

1 ноября владельцы мобильных телефонов, проживающие в Китае, получили возможность подключаться к сетям 5G. Аналитики прогнозируют, что Китай может стать крупнейшим в мире рынком коммерческих услуг 5G.

Ещё до официального запуска услуги подписку на доступ к ней оформило десять миллионов человек. Данная технология позволяет обеспечить скорость передачи данных, превышающую в сто раз скорость передачи данных в сетях 4G.

Операторы China Mobile, China Telecom и China Unicom начали предлагать услуги связи в стандарте 5G в 50 городах страны, при этом стоимость подписки на тарифные планы впервые привязана к скорости, а также к объёмам передаваемых данных. Абонентам провайдера China Unicom предлагается максимальная скорость – 1 Гбит/сек – за 45 долларов в месяц.

Самый дешёвый пакет, привязанный к объёму передаваемых данных, стоит 18 долларов в месяц.

На территории Китая действует 86 000 базовых станций, работающих в стандарте 5G, а до конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё 130 000.

Китай планирует интегрировать технологию 5G в сферу производства, транспорта, энергетики и сельского хозяйства, – заявил китайский вице-премьер по вопросам развития информационных технологий Чень Чжаосян на церемонии официального запуска услуги. На презентацию проекта были приглашены представители медиа-компаний из 10 стран мира.

Отметим, впервые о предстоящем запуске в Китае общенациональной сети сотовой связи пятого поколения стало известно в мае текущего года.

Китайская компания Huawei, обеспечивающая основные поставки оборудования для создания сетей 5G на рынок Китая, попала под американские санкции и пребывает в подвешенном состоянии в силу отсутствия информации о том, будут ли на фоне торговой войны между США и Китаем в страну поставляться такие критически важные компоненты, как американские микросхемы.

Государственные СМИ Китая отмечают, что 5G рынок страны остаётся открытым для иностранных компаний, и американские производители микросхем 5G – Qualcomm и Intel – выиграют от продаж своей продукции на территории Китая.

Важно также сказать, что летом этого года европейские производители телекоммуникационного оборудования Ericsson и Nokia заключили важные контракты на поставку 5G-оборудования в Китай.

Напомним – первой страной в мире, запустившей технологию 5G на коммерческом уровне, стала Южная Корея.

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