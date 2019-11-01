Киевские региональный телеканал «Всі новини», подпадающий под сферу влияния народного депутата Вадима Рабиновича, лишили лицензии. К такому решению пришел Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в среду, 30 октября, передает Телекритика.

Сообщается, что теперь «Всі новини» будет обязан приостановить вещание в цифровой сети «Зеонбуд», а на освободившееся место Нацсовет вскоре проведет конкурс.

Нацсовет решил не продлевать телеканалу лицензию, поскольку тот не уложился в сроки подачи документов на продление лицензии, опоздав на 173 дня. Также регулятор напомнил, что у телеканала есть два предупреждения от 29 августа 2018 года и 28 марта 2019 года.

Отмечается, что директором телеканала является Иосиф Аксельруд — помощник депутата Вадима Рабиновича на общественных началах в предыдущем созыве Верховной Рады.

Напомним, в сентябре Нацсовет сообщил о намерении обратиться в суд с просьбой о прекращении вещания канала NewsOne из-за зафиксированных в его работе многочисленных нарушений закона.

В текущем месяце Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Нацсовета. Дело будет рассматриваться в упрощенном порядке, без привлечения сторон и судебного заседания. Суд примет решение, исходя из имеющихся в деле материалов.

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