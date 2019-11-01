Apple запустила собственный видеосервис. Apple TV+ доступен в 107 странах мира, включая Украину. Стоимость месячной подписки составит $4,99 (125 грн), передает НВ.

Сообщается, что Apple TV+ доступен в приложении Apple TV на iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac и других платформах. Доступ к видеосервису могут получить сразу шесть членов семьи.

Оригинальный контент Apple выходит на английском языке, однако можно выбрать варианты озвучки на французском, немецком, итальянском, японском и нескольких других языках. Зрители из Украины и России могут смотреть сериалы с субтитрами.

Как и планировалось, Apple TV+ заработал в начале ноября. Компания торопилась с запуском, желая опередить появление Disney+.

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