Верховная Рада приняла решение о прекращении полномочий трех членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. За увольнение Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша проголосовали 313 народных депутатов, пишет 112.ua.

Как известно, Ольга Герасимьюк, Александр Ильяшенко и Олег Черныш были назначены на должность членов Нацсовета 4 июля 2014 года на пять лет, следовательно, 4 июля 2019 года срок их полномочий истек.

Однако последние изменения в закон «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» провозгласили, что член Нацсовета остается на должности и продолжает выполнять свою работу вплоть до назначения на его место нового представителя. Исключения — только при досрочном прекращении полномочий.

В связи с этим на вакантные места будет объявлен конкурс, который продлится порядка двух месяцев. Тем временем названные выше члены Нацсовета продолжат исполнять свои обязанности.

Напомним, в середине текущего месяца Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о непрерывной работе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Новые требования предусматривают функционирование регулятора без пробелов, возникающих при смене членов Нацсовета.

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