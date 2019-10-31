Мобильная связь практически полностью вытеснила таксофоны. Учитывая непопулярность и убыточность таксофонии, «Укртелеком» принял решение о прекращении данной услуги уже с 2020 года, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, на сегодня в Украине (преимущественно в городах) размещено порядка 4,8 тысячи таксофонов. Ежедневно с каждого из них, в среднем, происходит не более 2,5 минут разговоров.

Еще в 2017 году ежемесячно насчитывалось порядка 900 тысяч телефонных разговоров с таксофона, то уже в 2018 году показатель снизился до 380 тысяч минут.

И это неудивительно, отмечают в «Укртелеком», поскольку в современном мире существуют куда более удобные мобильные звонки, мессенджеры и коммуникаторы. Более того, оборудование для таксофонной сети уже устарело, в Украине оно не производится, поэтому развивать это направление проблемно.

В связи с вышеперечисленными факторами, провайдер принял решение о полном прекращении услуг таксофонии, начиная с 1 февраля 2020 года. Тем немногим, кто пользуется услугой до сих пор, «Укртелеком» советует подобрать себе другой доступный канал коммуникации.

Напомним, на днях «Укртелеком» отчитался о доходах по итогам 9 месяцев текущего года. За этот период провайдеру удалось получить почти 5 миллиардов гривен от предоставления телеком-услуг, однако доходы от фиксированной телефонии продолжают падать. В компании это связывают со снижением абонентской базы и постоянными кражами кабелей.

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