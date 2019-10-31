ПОДЕЛИТЬСЯ
Используя такой подход, немецкое подразделение оператора Sky желает предотвратить распространение своего контента через нелегальные потоковые платформы в Интернете.

Благодаря так называемой «уникальной привязке» приёмное устройство связывается со смарт-картой, которая не работает в других устройствах, полученными от сторонних компаний (ранее пираты использовали лазейку, связанную с эксплуатацией именно таких устройств).

Впрочем, эта технологическая мера означает также то, что легальные подписчики, оплачивающие услуги платформы, более не смогут воспользоваться устройствами сторонних производителей, а будут вынуждены использовать лишь сет-топ-боксы и модули CI+ от Sky.

В комментарии изданию Broadband TV News представители компании Sky Deutschland подтвердили факт использования «уникальной привязки».

«В компании Sky возлагают большие надежды на использование безопасной и перспективной технологии передачи вещательного сигнала. На протяжении нескольких последних недель мы проводили технические работы, направленные на дальнейшее повышение стандартов безопасности и обеспечения соблюдения лицензионных требований», – заявил представитель пресс-службы компании.

«Таким образом, отныне обязательным условием для получения доступа к контенту компании Sky является наличие у подписчика сертифицированного приёмного устройства нового поколения, полученного от компании Sky. Существующие клиенты, которые используют ресивер стороннего производителя, уже получили соответствующую информацию об изменениях от наших сотрудников. Им предложено взять в бесплатную аренду современный ресивер Sky Q. Те наши клиенты, которые получают контент Sky через модуль CI+, могут продолжить его использование», – добавил представитель пресс-службы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияSony установила рекорд по прибыли и антирекорд по продажам смартфонов
Следующая публикацияGoogle снова обвиняют в несоблюдении конфиденциальности
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА