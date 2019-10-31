Используя такой подход, немецкое подразделение оператора Sky желает предотвратить распространение своего контента через нелегальные потоковые платформы в Интернете.

Благодаря так называемой «уникальной привязке» приёмное устройство связывается со смарт-картой, которая не работает в других устройствах, полученными от сторонних компаний (ранее пираты использовали лазейку, связанную с эксплуатацией именно таких устройств).

Впрочем, эта технологическая мера означает также то, что легальные подписчики, оплачивающие услуги платформы, более не смогут воспользоваться устройствами сторонних производителей, а будут вынуждены использовать лишь сет-топ-боксы и модули CI+ от Sky.

В комментарии изданию Broadband TV News представители компании Sky Deutschland подтвердили факт использования «уникальной привязки».

«В компании Sky возлагают большие надежды на использование безопасной и перспективной технологии передачи вещательного сигнала. На протяжении нескольких последних недель мы проводили технические работы, направленные на дальнейшее повышение стандартов безопасности и обеспечения соблюдения лицензионных требований», – заявил представитель пресс-службы компании.

«Таким образом, отныне обязательным условием для получения доступа к контенту компании Sky является наличие у подписчика сертифицированного приёмного устройства нового поколения, полученного от компании Sky. Существующие клиенты, которые используют ресивер стороннего производителя, уже получили соответствующую информацию об изменениях от наших сотрудников. Им предложено взять в бесплатную аренду современный ресивер Sky Q. Те наши клиенты, которые получают контент Sky через модуль CI+, могут продолжить его использование», – добавил представитель пресс-службы.

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