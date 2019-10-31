В России утвердили приоритетный диапазон частот для развертывания 5G. Вице-премьер Максим Акимов заявил, что военным придется поделиться частотами в диапазоне 3,4-3,8 ГГц и использовать их совместно с операторами связи, передает ТАСС.

По словам Акимова, в правительстве была создана рабочая группа, которая займется вопросом совместного использования частотного ресурса силовиками и операторами.

«Мир делает ставку на 3,4-3,8 ГГц. Создана совместная рабочая группа — Минкомсвязь и коллеги из силовых ведомств, — которая изучает возможность совместного использования. Не все проблемы можно решить кавалерийским натиском, поэтому будем есть слона по кусочку и шаг за шагом, территория за территорией искать возможности совместного использования частот. Они точно есть, надо только проявить волю и конструктивность для того, чтобы решить этот вопрос», — рассказал вице-премьер.

Акимов отметил, что на данный момент совместное использование частот является приоритетным для развертывания 5G в стране, поскольку диапазон 3,4-3,8 ГГц необходим и силовикам, и для работы операторов. В связи с этим необходимо искать единое решение, которое удовлетворит обе стороны.

«Мы точно понимаем, что у коллег [военных] там точно есть работающее оборудование или критически важная инфраструктура, и никто не собирается каким-то образом нарушать целостность работы этих систем. Будем искать решение там, где это возможно», — сказал он.

Напомним, ранее Минкомсвязь обнародовала дорожную карту «Технологии беспроводной связи». Представленные в ней данные указывают на то, что среднегодовой рост рынка 5G в России может превысить мировые показатели и составить 74%.

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