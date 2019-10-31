Компания Sony закрывает свою потоковую платформу PlayStation Vue, которая должна была стать альтернативой службам кабельного телевидения. Среди причин, побуждающих компанию к такому шагу, называются высокая стоимость контента и сложности при заключении соглашений с сетями.

Служба PlayStation Vue была запущена в 2015 году, как более дешёвая, с меньшим количеством каналов, альтернатива кабельному и спутниковому телевидению, предлагаемая через интернет. Тогда это был, по сути, тест, который был запущен параллельно с платформой Sling TV от компании Dish. Позже тем же путём пошли DirecTV, Google, Hulu и ряд других компаний.

Изначально данные платформы называли будущим телевидения, поскольку в мире набирало обороты кабельное отказничество. Пользователям платформ предлагался пакет, состоящий из популярных телеканалов, за меньшую в сравнении со стоимостью подписки на услуги кабельного телевидения цену. Оформление подписки на услугу и отказ от неё были максимально простыми – ведь для этого не требовалось приглашать в дом мастера-кабельщика.

Однако, по мере увеличения объёмов пакетов каналов (количество которых начало приближаться к количеству каналов в кабельных сетях) и роста стоимости услуг, рост количества абонентов многих таких услуг замедлился и даже начал демонстрировать отрицательные показатели. Абонентская база онлайн-платформы кабельной компании AT&T, ранее работавшей под брендом DirecTV Now, а ныне – AT&T TV Now, снижается уже на протяжении четырёх кварталов подряд; за это время компания потеряла более 700 000 подписчиков, соблазнившихся ранее большими скидками.

Эксперты исследовательской фирмы MoffettNathanson оценивают общий объём рынка в 8.4 миллиона. Количество домохозяйств, пользующихся услугами традиционного телевидения, в настоящее время составляет около 86 миллионов.

В компании Sony не дают информацию о том, какое количество подписчиков имела платформа Vue, однако она была небольшим игроком. Платформа закроется 30 января 2020 года.

Новые надежды индустрии, связанные с поиском достойного приемника для служб кабельного и спутникового телевидения, а также альтернативы для Netflix, переместились на потоковые компании, в частности – на новые проекты от Disney, Comcast и AT&T. Версия от компании Apple запускается завтра, 1 ноября.

По словам Джеффа Влодарчака из агентства Pivotal Research рост конкуренции между службами и погоня за пользователем усилит давление на сектор «онлайново-кабельных» услуг.

«Единственный способ внедрять инновационные решения в области платного телевидения состоит в том, чтобы попытаться следовать за опытом Netflix, – говорит Влодарчак. – Вы не можете внедрять инновационные решения в секторе платного ТВ. Он слишком прочный».

Поклонники PlayStation смогут продолжить получать доступ к фильмам и телевизионному контенту через службу PlayStation Store для PS4, а также через ведущие развлекательные приложения от партнёров. Сегодня, когда на рынке имеется 100 миллионов игровых приставок PlayStation 4, это сообщество продолжает расти и развиваться. Пользователям, как и прежде, предлагаются наилучшие развлечения, доступные в сети, наряду с другими ключевыми игровыми сервисами, включая PlayStation Now и PlayStation Plus, – говорится на PlayStation.Blog.

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