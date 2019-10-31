В Украине начнёт вещание новый музканал inRating. Об этом пишет «Телекритика».

По данным издания, 30 октября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал компании «Телеканал інрейтинг тіві», принадлежащей Андрею Чебанову, лицензию на спутниковое вещание под логотипом inRating.

Сообщается, что вещатель связан с группой каналов Vianet (NIKI Kids, NIKI Junior, EU Music, 4ever Music и Black), принадлежащих Рудольфу Кирносу.

«Мы создали новую социальную сеть inRating, она работает на 35 языках. Она очень многофункциональная, не имеющая аналогов в своем роде. (…) Это первая в мире телевизионная социальная сеть. Мы подготовили уникальное технологическое решение для интеграции социальной сети с телеканалом. Некоторое время мы тестируем этот продукт. Это первый в мире телевизионный проект, интегрированный с социальной сетью, представляющий возможность для аудитории, зрителей телеканала управлять контентом, влиять на темы дневных эфиров, поднимать рейтинги клипов, формировать хит-парады и тому подобное», – рассказал Андрей Чебанов.

Руководство канала сообщило, что намерено арендовать транспондерные ёмкости у французского оператора спутниковой связи Eutelsat.

Напомним, на заседании регуляторного органа 17 октября было принято решение о выдаче OTT-лицензий двум каналам – музыкальному Black и спортивному XSport HD.

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