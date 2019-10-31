Оператор lifecell совместно со шведской компанией Ericsson протестируют 5G в Украине. Испытания начнутся в декабре и продлятся полгода, передает Лига.Tech.

Согласно данным, в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), поступило совместно предложение от lifecell и Ericsson о начале тестирования 5G-технологий. Компании установили срок испытаний в период с первого декабря 2019 года по 31 мая 2020 года.

В свою очередь НКРСИ назначила ряд мероприятий для избежания вредных помех, возможных при демонстрации оборудования. Свое решение комиссия направит компании Ericsson, Генштабу и Центру радиочастот Украины, после чего будет ожидать результатов тестирования.

Напомним, по прогнозам Ассоциации GSMA, Украина запустит 5G последней среди стран СНГ. Аналаитики говорят о том, что связь пятого поколения в стране появится не раньше 2025 года.

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