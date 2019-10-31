Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) подала в суд на Google, обвиняя ее в неправомерном сборе персональных данных пользователей. По мнению регулятора, компания не давала юзерам самостоятельно контролировать свою конфиденциальность, пишет Интерфакс.

Как показала проверка, у большинства пользователей Google создавалось ложное впечатление, что компания не получает персональные данные клиентов, если в их аккаунте отключена функция Location History. На самом деле, для полной конфиденциальности необходимо было также отключить и функцию Web & App Activity, через которую пользовательские данные поступали к Google.

Австралийский регулятор обвиняет компанию как раз в том, что она не предупредила пользователей о необходимости отключить сразу обе функции, тем самым лишив их возможности осознанного выбора конфиденциальности/не конфиденциальности.

«Компанию обвиняют также в том, что она создавала у пользователей ложное впечатление, будто бы запретить сбор их данных можно было только в случае полного отказа от ряда сервисов, хотя на самом деле достаточно было бы только изменить определенные настройки. Пользователей также обманывали, относительного того, где будут применяться их данные, следует из иска», — сообщает ресурс.

На данный момент в Google изучают иск и обсуждают выдвинутые обвинения с представителем АССС. Компании может грозить штраф до 10 млн австралийских долларов или до 10% от годового оборота в Австралии.

Напомним, в начале года Национальная комиссия Франции по информатике и правам человека (CNIL) выдвинула Google похожие претензии. Комиссию возмутила неспособность Google максимально прозрачно проинформировать пользователей о том, каким образом будут использованы их личные данные. Регулятор предложил штраф в размере 50 млн евро.

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