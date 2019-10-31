Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана представило статистику базы данных абонентов в республике. На сегодня в стране действует 42 миллиона сим-карт, передает Tengrinews.kz.

Как заявил глава Комитета телекоммуникаций министерства Виталий Ярошенко, если учесть количество жителей Казахстана (18 миллионов), на каждого выходит по 2-3 сим-карты. Однако с помощью специального сервиса выяснилось, что есть абоненты, на которых зарегистрировано до 40 тысяч номеров.

Ярошенко отметил, что во многих случаях эти люди даже не подозревали о наличии у себя такого количества номеров. По его словам, такие абоненты фактически совершают действия от лица другого человека, поэтому их номер может быть заблокирован в любой момент.

Кроме того, министр предупредил о том об опасности мошеннических действий с сим-картами.

«Если кто-то пользуется вашей сим-картой, он может совершить какие-то противоправные действия. Правоохранительные органы делают запрос и идут к вам. Бывают случаи, когда люди берут кредит, используя чужие сим-карты. Потом коллектор звонит владельцу. Это тоже доставит вам неудобства», — объяснил он.

Напомним, в июне в Казахстане запустили цифрового мобильного оператора. Оператор izi обслуживает клиентов в онлайн-режиме.

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