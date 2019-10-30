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Yes+
Фото: Twitter Sagi Cohen

Платформа спутникового телевидения Yes, входящая в структуру компании Bezeq, продолжает запускать сервисы, которые помогут ей отказаться от спутникового вещания.

Израильский спутниковый вещатель Yes, являющийся структурным подразделением компании Bezeq Israeli Telecommunication, запустил новую услугу интернет-телевидения Yes+.

«Работа над созданием платформы заняла целый год, – заявил генеральный директор компании Yes Ран Гурон изданию Globes. – Наша компания всегда была лидером в области развития технологий, и сейчас она переходит в интернет. Процесс изменений – в полном разгаре. Клиент желает получать новое, более интеллектуальное телевидение».

«Дочерние компании проходят через синергетический процесс, – добавил Гурон. – Мы запустили набор из трёх услуг, который впервые даёт нам возможность предложить концепцию универсального обслуживания. Жемчужина в короне – потоковое вещание, которое обеспечивает нам лидерство в обслуживании клиентов».

«Мы начинаем процесс отказа от практики спутникового вещания, который займёт несколько лет. В проекте, который мы запускаем сегодня, нашим партнёром является компания Apple. Мы вместе работали над созданием беспрецедентной модели для нового предложения», – подвёл итог Гурон.

Платформа Yes+ предлагает зрителям возможность просмотра 140 телевизионных телеканалов, а также ряд дополнительных. При этом на данном, экспериментальном этапе, доступ к библиотеке VOD, контенту для взрослых и услуге TVOD пока отсутствует.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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