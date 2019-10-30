Платформа спутникового телевидения Yes, входящая в структуру компании Bezeq, продолжает запускать сервисы, которые помогут ей отказаться от спутникового вещания.

Израильский спутниковый вещатель Yes, являющийся структурным подразделением компании Bezeq Israeli Telecommunication, запустил новую услугу интернет-телевидения Yes+.

«Работа над созданием платформы заняла целый год, – заявил генеральный директор компании Yes Ран Гурон изданию Globes. – Наша компания всегда была лидером в области развития технологий, и сейчас она переходит в интернет. Процесс изменений – в полном разгаре. Клиент желает получать новое, более интеллектуальное телевидение».

«Дочерние компании проходят через синергетический процесс, – добавил Гурон. – Мы запустили набор из трёх услуг, который впервые даёт нам возможность предложить концепцию универсального обслуживания. Жемчужина в короне – потоковое вещание, которое обеспечивает нам лидерство в обслуживании клиентов».

«Мы начинаем процесс отказа от практики спутникового вещания, который займёт несколько лет. В проекте, который мы запускаем сегодня, нашим партнёром является компания Apple. Мы вместе работали над созданием беспрецедентной модели для нового предложения», – подвёл итог Гурон.

Платформа Yes+ предлагает зрителям возможность просмотра 140 телевизионных телеканалов, а также ряд дополнительных. При этом на данном, экспериментальном этапе, доступ к библиотеке VOD, контенту для взрослых и услуге TVOD пока отсутствует.

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