На украинский рынок услуг платного спутникового телевидения планирует выйти французский оператор Vivendi.

Французский медиаконгломерат Vivendi намерен запустить в Украине новую платформу спутникового телевидения (DTH). Об этом пишет издание «Телекритика».

По данным издания, холдинг уже имеет предварительную договорённость об аренде транспондерных ёмкостей с оператором спутниковой связи Eutelsat.

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Ожидается, что начало работы новой DTH-платформы состоится не ранее первой половины 2020 года, то есть сразу после кодировки спутникового сигнала телеканалов, принадлежащих крупнейшим украинским телегруппам.

По сообщению «Телекритики», Vivendi также планирует адаптировать в Украине телеканалы из портфеля Canal+ Group, а это Canal+, Canal+ Cinema, Canal+ Series, Canal+ Family, Canal+ Sport и др. Вместе с тем предполагается, что наряду со спутниковой платформой Vivendi может запустить в Украине и ОТТ-сервис.

Напомним, сегодня украинский DTH-рынок представлен двумя игроками – XtraTV и Viasat.

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