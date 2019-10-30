«Укртелеком» расширил территорию подключения оптического интернета в Украине. За 9 месяцев текущего года провайдер провел оптоволокно в 83 населенных пункта, сообщает пресс-служба.

На данный момент оптическим интернетом от «Укртелекома» пользуются жители более 2340 населенных пунктов. При этом, по данным провайдера, за последний квартал количество оптических подключений среди домашних пользователей выросло до 45%.

«»Укртелеком» продолжает реализовывать проекты по расширению географии интернет-услуг. Работы по строительству оптики продолжаются в 300 населенных пунктах Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, в июле «Укртелеком» приступил к реализации масштабного проекта подключения оптического интернета в украинских селах. Первый этап предусматривает обеспечение технологией GPON населенных пунктов на территории 16 областей.

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