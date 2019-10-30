Министр культуры, молодежи, спорта, информационной политики и туризма в Украине Владимир Бородянский рассказал о планируемом запуске русскоязычного канала для вещания в Донбассе, Крыму и России. По словам министра, вещатель может заработать уже через три месяца, сообщает Hromadske.

Согласно данным, Бородянский уже даже наметил круг лиц, которые в последствии могут руководить каналом, однакоболее точной информации он не предоставил.

«Будет мощный канал через 3 месяца. Концепция постоянно развивается», — заявил Бородянский.

По словам министра, главной задачей грядущего канала будет «просвещение», а именно: борьба с фейковой информацией касательно реальной ситуации в Украине и дезинформацией, преобладающей на территории Донбасса.

Напомним, в июле появилась информация о том, что Команда Президента Украины Владимира Зеленского предложила создать всемирный русскоязычный телеканал. Глава офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что новый вещатель будет вести «борьбу за умы» украинцев и россиян в Донбассе, Крыму и России.

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