Nokia сократила прогноз прибыли на текущий и следующий. Как объяснили в компании, показатели будут меньше ожидаемых, поскольку много средств будет вложено в разработку 5G-технологий, передает 3Dnews.

Согласно данным, на фоне растущей конкуренции финская компания приняла решение оптимизировать свои силы и пустить их на разработку решений для 5G. В частности, в Финляндии Nokia наняла 350 новых сотрудников для создания оборудования связи нового поколения.

«В этом году Nokia наняла на работу 350 сотрудников в Финляндии, 240 из них — в подразделение мобильных сетей, и многие из них посвятили себя разработке интегральных микросхем SoC (система на кристалле) — ключевого элемента для оборудования 5G», -заявили в компании.

Напомним, в прошлом месяце Nokia сообщила о планах заняться внедрением технологий 5G на территории Казахстана. На реализацию своего плана компания потратит 500 миллионов долларов.

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