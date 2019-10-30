Компания «Ред Медиа» (группа компаний ГПМ КИТ, «Газпром-медиа») запускает новый канал с фильмами ужасов. Телеканал «Киноужас» начнет работу в ночь Хэллоуина — с 31 октября на 1 ноября, сообщает пресс-служба.

Главный редактор Департамента киноканалов «Ред Медиа» Антон Чижов уверен в успехе телеканала, поскольку фильмы ужасов в наше время пользуются особой популярностью.

«Фильмы ужасов дарят зрителям массу ярких эмоций и пользуются большой популярностью. Поэтому линейка жанровых киноканалов «Настрой кино!» («Киносемья», «Кинокомедия», «Мужское кино» и другие) стала еще разнообразнее и появился новый канал с качественным контентом для всех любителей «ужастиков»», — отметил он.

Помимо фильмов, уже ставших классикой, дважды в месяц «Киноужас» будет показывать всем любителям острых ощущений эксклюзивные кинопремьеры в жанре хоррор. В частности, уже в ноябре зрители смогут увидеть две телепремьеры: «Солнцестояние» и «Смертельная тропа».

Отмечается, что библиотеку «Киноужаса» составят как фильмы крупнейших голливудских студий (Sony Pictures, Warner Bros., Paramount Pictures), так и отечественные киноленты.

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