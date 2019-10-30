Компания Eutelsat Communications анонсировала запуск современной услуги спутниковой связи для среды IoT – Eutelsat IoT FIRST.

Запустив недавно на низкую околоземную орбиту группировку наноспутников ELO, предназначенную для обслуживания сектора интернета вещей, компания Eutelsat решила продолжить своё движение к амбициозной цели – превращению в ведущую спутниковую компанию для обслуживания сектора IoT. И очередным шагом на этом пути должен стать запуск проекта Eutelsat IoT FIRST – полностью интегрированной услуги связи в Ku-диапазоне для среды IoT через геостационарные спутники Eutelsat.

Среди «целевой аудитории» проекта – целый ряд спутниковых провайдеров, операторов телекоммуникаций, а также IoT-операторов. Услуга Eutelsat IoT FIRST позволит интегрировать спутниковые терминалы, космический и наземные сегменты, объединённые со структурой доставки услуг на основе API, по цене, сравнимой со стоимостью услуг связи для IoT на основе сотовых сетей.

При помощи своего нового продукта компания Eutelsat надеется обеспечить решение проблем связи для целого ряда отраслей – включая розничную торговлю, банковский сектор, сферу безопасности, энергетики, добывающую промышленность, которые ищут возможность недорогой и надёжной IoT связи для подключения своих фиксированных точек – вне зависимости от места их расположения.

Служба Eutelsat IoT FIRST также будет выполнять функцию транзитной услуги, позволяющей операторам телекоммуникационных служб подключать к основной сети свои базовые станции и шлюзы. В настоящее время в компании Eutelsat сосредотачивают своё внимание на возможности подключения фиксированных точек, однако уже в следующем году планируют расширить портфель своих IoT-ориентированных услуг и на сферу мобильных активов.

Наземная инфраструктура, предназначенная для обеспечения работы службы Eutelsat IoT FIRST, представляет собой сеть IoT-ориентированных узлов, расположенных на телепортах по всему миру. Эти узлы управляются и контролируются в режиме 24/7 командой контроля за качеством доставки услуг Eutelsat в городе Турин, Италия.

Исполнительный вице-президент группы компаний Eutelsat по вопросам развития бизнеса в сфере передачи данных Луис Хименес-Тунон говорит: «Надёжность и безграничные возможности, которые предлагает спутник, означают, что именно он будет играть главную роль в развитии сектора IoT. И в этой связи я рад возможности запустить проект Eutelsat IoT FIRST, который получил именно такое название в силу того, что он является первым в своём роде, а также первым решением компании Eutelsat на пути к реализации амбициозной дорожной карты компании в сфере IoT».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.