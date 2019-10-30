Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал вынести на рассмотрение парламента прекращение полномочий трех членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Срок полномочий Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша истек еще в июле, пишет Детектор Медиа.

Согласно данным, Ольга Герасимьюк, Александр Ильяшенко и Олег Черныш были назначены на должность членов Нацсовета 4 июля 2014 года на пять лет, следовательно, 4 июля 2019 года срок их полномочий истек.

Однако последние изменения в закон «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» провозгласили, что член Нацсовета остается на должности и продолжает выполнять свою работу вплоть до назначения на его место нового представителя. Исключения — только при досрочном прекращении полномочий.

В связи с этим процедура по прекращению полномочий Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша будет происходить следующим образом. После того, как соответствующее решение будет утверждено Верховной Радой, на вакантные места будет объявлен конкурс, который продлится порядка двух месяцев. Тем временем названные выше члены Нацсовета продолжат исполнять свои обязанности.

Напомним, в середине текущего месяца Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о непрерывной работе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Новые требования предусматривают функционирование регулятора без пробелов, возникающих при смене членов Нацсовета.

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