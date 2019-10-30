Киевстар обнародовал данные касательно подключения связи 4G в населенных пунктах Украины в течение трех кварталов 2019 года. По истечению 9 месяцев текущего года мобильный оператор предоставил доступ к сети четвертого поколения жителям 3177 городов и сел, сообщает пресс-служба.

Всего на сегодняшний день Киевстар подключил к 4G 6867 населенных пунктов, в которых проживает более 29 миллионов людей. Таким образом воспользоваться услугами сети четвертого поколения уже может 70% населения Украины.

«Так, в январе — сентябре 2019 года компания включила связь 4G в 3177 населенных пунктах, это, в основном, села. А общее количество населенных пунктов со связью 4G уже достигло 6867. Чтоб обеспечить население Украины скоростным мобильным интернетом, Киевстар уже установил более 7,5 тысяч базовых станций с 4G, и ежедневно увеличивает территорию сети», — говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что в период с 2015 по 219 год Киевстар инвестировал в строительство сетей 3G и 4G свыше 25 миллиардов гривен с учетом платы за лицензии на новые технологии и аренду частот.

Напомним, неделей ранее Киевстар сообщал о том, что подключил к сети четвертого поколения еще 50 населенных пунктов на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Хмельницкой областей.

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