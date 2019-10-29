«Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение» (ГПМ РТВ) начала сотрудничать с Vela Digital Media (VDM). Международная компания займется дистрибуцией контента ГПМ РТВ на трех континентах, пишет Кабельщик.

Сообщается, что в ходе сотрудничества VDM будет продвигать международные версии каналов ГПМ РТВ — «Матч! Планета», «ТНТ-Comedy», «ТНТ4 International», «Пятница! International», «ТВ-3 International». Таким образом телеканалы российского субхолдинга будут доступны в 60 странах мира.

Как отмечает ресурс, в мае этого года Vela Digital Media заключила аналогичное соглашение с АО «Первый канал. Всемирная сеть» на распространение «Первого канала» и его тематических проектов в США, Канаде, Израиле и 25 странах Европы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.