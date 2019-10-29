На аукционе, намеченном на весну 2020 года, Великобритания планирует раздать дополнительные частоты для мобильной связи с целью улучшения качества услуг, предлагаемых операторами, а также предоставления возможности доступа к сетям 5G ещё большему количеству индивидуальных пользователей и компаний. Об этом говорится в заявлении Ofcom, сделанном в понедельник.

Организация Ofcom является регулятором, контролирующим в Великобритании использование радиочастот – ограниченного ресурса, необходимого для развития беспроводных служб, среди которых и мобильная связь.

Согласно заявлениям регулятора, в аукционе смогут принять участие компании, претендующие на частоты в двух полосах – шириной 80 МГц и 700 МГц в диапазоне 3.6-3.8 ГГц.

Указанная полоса является приоритетной частью диапазона для развития сетей 5G.

Все четыре крупнейших британских оператора мобильной связи – компании EE, Vodafone, O2 и Three – запустили в этом году технологию 5G, и выдача частот в этих диапазонах поможет им увеличить ёмкость и качество предлагаемых услуг мобильной связи, – заявляют в Ofcom.

По информации Reuters, в прошлую пятницу представители четырёх британских мобильных операторов заявили о том, что они согласовали постройку общей сети в сельских районах страны. Такая сеть, создаваемая при поддержке со стороны правительства страны, поможет закрыть «белые пятна», где пользователи не могут принимать сигнал в адекватном качестве.

В свете данного соглашения в Ofcom более не требуют включения в перечень условий для участников аукциона обязательств, связанных с обеспечением покрытия. Это связано с тем, что совместные усилия компаний, предпринимаемые в рамках соглашения, дадут возможность обеспечения более широкого покрытия, чем в рамках условий, которые регулятор может выставить для аукциона.

Аукцион, планируемый Ofcom, будет проходить в два этапа. На «начальном этапе» компании будут делать ставки на частоты в рамках отдельных «лотов», что позволит определить, какое количества спектра выиграет каждая из компаний.

Затем пройдёт раунд торгов – «этап распределения», в рамках которого победителям аукциона будут выделены конкретные частоты.

Победители аукциона на частоты в полосе 3.6-3.8 ГГц получат возможность на втором этапе договориться между собой о том, какие частоты в диапазоне получит каждая из компаний, что даст возможность операторам объединять новые частоты с существующими частотными активами.

В Ofcom по-прежнему настаивают на сохранении нормы, ограничивающей 37 процентами долю частот, которые каждая из компаний сможет получить по итогам аукциона.

Регулятор ожидает получить ответы на свои предложения до 9 декабря. В Ofcom планируют опубликовать свои окончательные решения в начале следующего года – до момента старта аукциона, намеченного на весну.

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