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Pay TV / Платное ТВ

Совокупный доход телевизионного рынка Западной Европы в 2018 году оставил 100.3 миллиона евро, что на 2% выше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчёте «Оцифровываемся» («Turning Digital»), подготовленном римским агентством ITMedia Consulting.

Несмотря на среднегодовую инфляцию на уровне 1.6% в 2018 году, был также отмечен ограниченный рост в реальном выражении.

Падение спроса на «традиционные» развлечения способствовало дрейфу игроков рынка в онлайн, что, в свою очередь, привело к увеличению количества контента, способного удовлетворить растущий спрос на потоковое видео.

Несмотря на рост спроса на контент, предлагаемый по запросу и в многоэкранном режиме, на долю платного телевидения всё ещё приходится наибольшая часть доходов телевизионного рынка, которая достигла отметки в 48.3 миллиарда евро и выросла на 4.3%, что является наивысшим темпом роста за последние пять лет.

Европейские операторы служб платного телевидения реагируют на распространение «подписных» услуг всеми возможными способами, диверсифицируя свой продукт и предложения, запуская дешёвые пакеты, объединяя их с услугами широкополосного доступа, интегрируя нелинейные службы с линейными на своих платформах.

Доходы от телевизионной рекламы остались практически на прежнем уровне – 30.6 миллиарда евро (+0.4%), при этом они рассредоточены по странам неравномерно, что привело к разрыву между долями рынка платного ТВ и телевизионной рекламы.

Рост конкуренции с глобальными игроками (прежде всего – с Amazon и Netflix) привёл к созданию рынка комплексных услуг, ориентированных на «умный дом», в котором работает всё большее количество игроков (телекоммуникационные компании, ТВ, ОТТ). Также вещатели всё чаще отходят от модели, предусматривающей на простой закупке контента, сосредотачивая своё внимание на собственном производстве и копродукции, предназначенных непосредственно для собственных онлайн-платформ.

Сегодня 60% всего потребляемого мобильного трафика составляет видео, и его доля вырастет в пять раз на протяжении ближайших четырёх-пяти лет. И это именно то, что стимулирует развитие мобильного широкополосного интернета и оптико-волоконных сетей.

Появление технологии 5G ускоряет трансформацию телевизионного сектора благодаря развитию разнообразия способов предложения телевизионного контента пользователям различных устройств и платформ, созданных для размещения, просмотра контента и обмена им.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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