Уже со следующего года российские операторы связи планируют запуск приложения Megabitus, призванного следить за качеством связи и передавать полученные данные провайдеру. Однако некоторые эксперты обеспокоены такой «самостоятельностью» и полагают, что данное программное обеспечение можно будет использовать и в целях получения персональных данных пользователей, пишут Известия.

Сообщается, что Megabitus сможет определять скорость доступа к интернету, время задержки передачи данных, коэффициент неуспешных соединений и т.д. После чего приложение (с разрешения пользователя) будет отправлять полученную информацию провайдеру.

Такая система способна значительно упростить операторам работу, касающуюся контроля качества предоставляемых ними же услуг. Телекомщики смогут наблюдать, как работает их интернет, соответствует ли качество соединения заявленному в том или ином тарифном плане, и в случае сбоев — принимать меры.

В то же время установка Megabitus на устройство делает использование услуг более комфортным для клиента, поскольку пропадает необходимость звонить в контакт-центр и объяснять состояние подключения и суть жалобы в случае проблем с соединением.

С другой стороны, эксперты акцентируют внимание на возможных «подводных камнях» данного ПО. Представитель компании «Доктор Веб» Максим Якушев отмечает, что теоретически такие программы могут передавать провайдеру некоторую личную информацию с некоторых разделов телефона или компьютера.

Часто пользователи бывают невнимательными и могут упустить из виду пункт в настройках, разрешающий сбор такого типа данных. Поэтому, если провайдер действительно захочет получать личную информацию с устройств, в большинстве случаев — он ее получит.

Хотя, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков такую возможность исключает. Он говорит о том, что приложение не передает компании и третьим лицам персональные данные абонентов. Передаются только технические параметры, если абонент дал на то свое согласие.

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