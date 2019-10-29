Компания Netflix проводит тестирование переменных скоростей воспроизведения для Android.

Как пишет издание Android Police, в настоящее время данная функция доступна лишь пользователям приложения Android Netflix и позволяет воспроизводить видео на скоростях от 0.5х до 1.5х.

Данная функция широко распространена в приложениях для работы с подкастами. Несмотря на то, что она предлагается YouTube, поставщики услуг видео используют её нерегулярно.

В компании подтвердили информацию о тестировании данной функции переменной скорости, которая в настоящее время доступна небольшому количеству пользователей Android.

В своём комментарии для издания Variety представитель компании сказал: «На протяжении всей своей истории мы искали новые возможности для оказания помощи нашим поклонникам в их стремлении наслаждаться просмотром любимого ими контента. Именно поэтому мы и начали тестирование функции выбора скорости воспроизведения видео с нашей платформы на мобильных устройствах. Как правило, наши тесты проводятся для пользователей, проживающих в отдельных странах, и длятся на протяжении определённого периода. И по итогам тестируемая функция может быть добавлена в качестве постоянной, а может и не быть добавлена».

Совсем недавно компания экспериментировала с так называемым «всплывающим плеером», который позволял пользователям смотреть видео в небольшой рамочке, которая выскакивала на фоне других приложений.

В итоге «всплывающий плеер» так и не стал постоянной функцией, доступной всем пользователям Netflix. Поэтому пока ещё рано прогнозировать судьбу функции переменной скорости.

В публикации Android Police говорится о том, что отсутствие отчётов и весьма ограниченная доступность тестируемой функции говорит о том, что это может быть так называемым «ограниченным тестом на стороне сервера».

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