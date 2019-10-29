Комплекс JLT в городе Дубай станет первой стабильной смарт-зоной на основе технологии 5G

Более 100 000 человек получат доступ к 5G после завершения первого этапа имплементации нового технологического проекта в городе Дубай, — пишет Time Out Dubai.

Руководство компаний Etisalat и свободной экономической зоны «Дубайская многопрофильная товарно-сырьевая биржа» (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) заявило о том, что после завершения первого этапа технологического проекта на территории комплекса Jumeirah Lakes Towers (JLT) более 16 000 компаний и 100 000 человек смогут воспользоваться преимуществом подключения к сети 5G.

В своём заявлении операционный директор DMCC Ферйял Ахмади объяснила, что основной целью стратегической программы организации по созданию Смарт-района с устойчивым приёмом состоит в использовании пакета интеллектуальных приложений и технологий для улучшения качества жизни тысяч человек и компаний, располагающихся в JLT.

«При поддержке Etisalat Digital компания DMCC представит в городе Дубай новый пакет инноваций, который полностью изменит принципы реагирования на потребности сообщества. Запланированные нами интеллектуальные решения помогут ускорить стабильное движение вперёд, повысив безопасность, снизив риски для здоровья, уменьшив загрязнение окружающей среды, повысив социальную связь, что, в конечном итоге, обеспечит создание чистой и устойчивой среды для всех», – заявила она.

Компания Etisalat Digital выпустит интеллектуальные устройства, запустит службы и платформы, призванные повысить эффективность в сфере предоставляемых коммунальных услуг, энергопотребления, управления активами и содержания домов. Компания Etisalat Digital также предоставит интеллектуальные решения, связанные с организацией парковок, систем уличного освещения, контролем за качеством воздуха, шумом, состоянием окружающей среды и управлением дорожным движением.

Директор отдела развития бизнеса группы компаний Etisalat Сальвадор Англада говорит: «Стратегическое партнёрство между компаниями Etisalat Digital и DMCC превратит сообщество JLT в первый смарт-район в регионе, подключенный к 5G, открыв новые, эффективные и безопасные возможности для его жителей, сотрудников и посетителей. Две организации будут работать вместе для расширения возможностей сообщества, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, предоставления интеллектуальных решений, способствующих улучшению инфраструктуры и системы транспорта, а также повышения эффективности предоставляемых коммунальных услуг».

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