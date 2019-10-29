В Польше будет запущена новая OTT-платформа, содержащая развлекательный и спортивный контент, а также художественные и документальные фильмы. Запуск польской OTT-платформы с прицелом на международный рынок стал возможным благодаря соглашению, заключённому между польской платформой платного телевидения Cyfrowy Polsat и медиа-группой Discovery.

По заявлению пресс-службы компании Cyfrowy Polsat, на начальном этапе своего существования платформа будет доступна зрителям, проживающим на территории Польши, однако, в дальнейшем планируется расширение её аудитории и за счёт зрителей из других стран.

Дата запуска и название услуги пока не разглашаются. Новая платформа будет финансово и операционно независимым особым предприятием (SPV), создаваемым на паритетных условиях (50/50).

На платформе будет предлагаться контент производства компаний Polsat и TVN (последняя является бесплатным эфирным каналом, принадлежащим группе Discovery). Оригинальные программы для платформы также будут изготавливаться по заказу компаний Polsat и Discovery.

По информации издания GeekWeek.pl, первоначальные инвестиции в проект, делаемые компаниями Cyfrowy Polsat и Discovery, ограничены суммами в 30 миллионов злотых (7 миллионов евро / 7.8 миллиона долларов) от каждой. Компании Cyfrowy Polsat будет принадлежать 50% акций SPV, при этом в дальнейшем она будет обеспечивать финансирование на паритетной (50/50) основе при увеличении капитала и вкладов акционеров.

Discovery планирует получить свои акции после получения соответствующего одобрения от антимонопольных органов.

В компании Cyfrowy Polsat комментируют: «Каждый Эмитент и Discovery также обязались обеспечивать дополнительное финансирование в тех рамках и на тех условиях, которые Эмитент и Discovery могут согласовать на более позднем этапе. Эмитент либо компании, входящие в его группу, также заключат дополнительные соглашения – в частности, лицензионные соглашения, имеющие отношение к проекту, с другими сторонами соглашения о совместном предприятии или компаниями их групп».

Отвечая на вопрос о том, будет ли контент платформы бесплатным для пользователей, или же для доступа к нему потребуется оформлять платную подписку, в компании заявили: «На начальном этапе OTT-платформа будет работать по рекламной модели (AVOD), а затем, на следующем этапе, пользователям будут предложены также платные модели (SVOD/TVOD)».

Кася Кели, занимающая должность президента и исполнительного директора компании Discovery EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), сказала: «Создание этого нового проекта идеально вписывается в нашу международную стратегию, и мы верим, что местные вещатели должны более качественно удовлетворять спрос потребителей, объединяя свои предложения и развивая сильные потоковые платформы с местным контентом – подобно тому, как мы это сделали в Германии с компанией Joyn».

Мацей Стец, заместитель президента компании Cyfrowy Polsat по вопросам стратегического планирования, добавил: «Мы рады представившейся нам возможности принять участие в создании совместного проекта, который, с большой долей вероятности, сможет стать реальной альтернативой международным OTT-платформам. Наша цель состоит в том, чтобы создать такую платформу, которая могла бы предлагать наилучшие и наиболее современные технологические решения. И особенно важно, чтобы данный проект мог доносить польский контент и до международной зрительской аудитории».

Несмотря на запуск новой платформы, компания Cyfrowy Polsat продолжит поддерживать работу своей платформы Ipla.tv, а проект Player.pl, принадлежащий TVN Discovery, остаётся доступным для пользователей.

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