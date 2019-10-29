В 1969 году, 50 лет назад, «родился» предшественник современного интернета — ARPANET. Как первая в мире цифровая передача данных повлияла на становление Всемирной сети, рассказали в 3Dnews.

Согласно данным, все началось с создания Агентства передовых исследовательских проектов ARPA, которое было построено американцами в ответ на запуск советского спутника. Именно ARPA стоит благодарить за создание ARPANET.

Читайте также: Изобретение Интернета

Первая цифровая передача данных была осуществлена с помощью двух терминалов, удаленных друг от друга на 600 км. Именно 29 октября 1969 года аспирант Чарли Клайн, находясь у терминала в Калифорнийском университете, отправил ученому Биллу Дюваллу в Стэнфордском университете слово «login».

В течение нескольких недель после первой успешной передачи данных, произошедшей 29 октября 1969 года между Чарли Клайном и Биллом Дюваллом сеть ARPA распространилась на компьютеры в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре и Университете Юты.

А затем начался дальнейший рост ARPANET: в 1970-е и большую часть 1980-х годов всё больше правительственных и академических компьютеров входили в Сеть. А позже концепции, разработанные в ARPANET, были применены для создания Интернета.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.