Несмотря на то, что украинские мобильные операторы еще летом анонсировали грядущий запуск 4G в киевском метро и даже выбрали подрядчика, приступать к строительству компании не спешат. Ряд административных вопросов еще остался не решенным, пишет UBR.

Как сообщала ранее директор по корпоративным коммуникациям Vodafone Виктория Рубан, метрополитен будет полностью покрыт сетью четвертого поколения уже к концу 2020 года. Однако, как выяснилось, контракт на строительство был подписан только 18 октября текущего года. В связи с чем можно предположить, что окончательные даты изменятся.

Дело в том, что подрядчику — компании Huawei — для начала работ необходимо получить право на доступ к подземной инфраструктуре. За соответствующим разрешением к городским властям обратились операторы связи, однако ответа стоит ожидать не ранее 7 ноября.

Кроме того, по информации ресурса, власти могут отказать китайскому производителю, сославшись на отсутствие ставок, по которым телеком-компании могли бы получить доступ в столичную подземку. К слову, ставки должны были подготовить киевские власти, но пока об этом ничего не слышно.

Исходя из вышеуказанных факторов, пока рано предполагать, когда же стартует строительство 4G-сетей в столичной подземке. В lifecell говорят о том, что если бы обстоятельства складывались удачно, а столичные власти пошли бы навстречу операторам, уже до конца первого квартала 2020 года можно было бы запустить связь 4G на станциях и в тоннелях «Академгородок», «Житомирская», «Святошин», а до конца следующего года и вовсе завершить проект.

Напомним, о том, что Huawei выиграл тендер от Киевстар, Vodafone и lifecell и теперь совместно с операторами приступит к строительству сети в подземке, стало известно еще в июле. Стоимость проекта не раскрывалась, но было известно, что операторы поделят расходы поровну. Еще до начала тендера Huawei озвучивал сумму порядка 10 миллионов долларов.

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