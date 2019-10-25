Группа исследователей, представляющих Университет Бригама Янга, Университет Вашингтона и Университет Юты представила новое программное обеспечение, которое, по их заявлениям, может увеличить покрытие сигнала Wi-Fi устройств категории «умный дом» без необходимости замены аппаратного оборудования.

Исследователи назвали своё программное обеспечение протоколом On-Off Noise Power Communication (ONPC). Оно построено как надстройка над существующими протоколами Wi-Fi, и его особенностью является способность работать при скорости передачи данных всего в один бит в секунду (бит/сек). Спецификация Wi-Fi требует скорости как минимум в 1 Мбит/сек для сохранения непрерывности сигнала; исследователи утверждают, что ONPC сможет обойтись одной миллионной этой скорости, поскольку для работы смарт-устройств не требуется передачи большого количества данных.

В Университете Бригама Янга объясняют, что «1 бита информации вполне достаточно для работы многих Wi-Fi совместимых устройств, которым необходимо лишь передавать сигналы о включении/выключении – в частности, речь идёт о датчике ворот гаража, системе наблюдения за качеством воздуха, или даже системе опрыскивания огорода». Исследователи смогли доказать это на практике при использовании протокола ONPC с приложением, которое они назвали Stayin’ Alive («оставаясь в живых»), продемонстрировав в рамках эксперимента расширение распространения сигнала от смарт-устройства на расстояние до 67 метров.

Вот как это работает: «[Исследователи] настроили передатчик в Wi-Fi-совместимом устройстве для отправки беспроводного шума в дополнение к данным. Они запрограммировали в Wi-Fi датчик серии единичек и ноликов, просто включая и выключая сигнал в определённом порядке. Wi-Fi-маршрутизатор смог выделить данный порядок сигналов на фоне окружающего эфирного шума (создаваемого работающими телевизорами, компьютерами и сотовыми телефонами), и, соответственно, получал таким образом уведомления о том, что датчик всё ещё что-то передаёт – даже если данные не принимались».

Означает ли это то, что протокол ONPC сможет улучшить передачу сигналов Wi-Fi в большинстве случаев его использования? Нет. Протокол Wi-Fi ведь требует возможности передавать данные на скорости не ниже 1 Мбит/сек не просто так. Никто не захочет пытаться передавать потоковое видео, играть в игры или даже просто сёрфить сайты, имея возможность получить всего один бит в секунду. Также протокол никоим образом не облегчит работу беспроводных соединений в больших зданиях либо других строениях, которые сети Wi-Fi не могут полностью покрыть сигналом.

Ценность протокола ONPC лежит в сфере Интернета вещей (IoT) и совместимых с этой технологией устройств. Как поясняют исследователи, для работы многих из этих устройств необходима лишь бинарная команда включения/отключения. И протокол помогает обеспечивать их работу на границах диапазона распространения волн сети Wi-Fi либо в случаях, когда сеть технически «падает». Это, так сказать, запасной вариант – и приложение «Оставайся в живых» предназначено для повышения надёжности работы смарт-устройств.

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