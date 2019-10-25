LG Display переживает не лучшие времена. За третий квартал текущего года убытки компании составили более 370 миллионов долларов. Производитель связывает это с перенасыщением рынка и как следствие — падением цен на телевизионные панели, передает Ixbt.com.

Сообщается, что третий квартал 2019 года принес LG Display убытки в размере 372 миллиона долларов. Впервые за восемь лет эти три месяца оказались неприбыльными для компании. Плюс ко всему, упали общие продажи — на 4,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Для LG Display ситуация критична. Генеральный директор компании Чон Хо Янг и вовсе говорит о том, что «выживание компании находится под угрозой».

Дело в том, что на рынок телевизионных панелей вышли более бюджетные дисплеи от китайских производителей — за последний год средняя цена за панель упала на 20-30%. В связи с этим многие компании были вынуждены выйти из гонки и отказаться от наращивания производства.

Какую позицию в этой ситуации займет LG Display — пока неизвестно. Возможно, поиск новых решений поможет компании удержать свои позиции на рынке.

К примеру, в августе южнокорейский производитель заявлял о намерении расширить производство крупногабаритных OLED-панелей для телевизоров — от 65 дюймов и больше. Компания взяла уклон на такое производство, исходя из спроса на большие дисплеи и признания их в премиальном секторе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.