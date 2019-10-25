Министры обороны стран-членов Североатлантического Альянса определили основные требования для сетей 5G. Вопрос был поднят на обсуждение на сегодняшней встрече министров в Брюсселе, написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

По его словам, вопрос необходимости надежной системы коммуникаций касается каждого члена Альянса, в связи с чем вопрос 5G нуждался в тщательном рассмотрении.

«Министры обороны согласовали базовые требования для сетей 5G. Все союзники нуждаются в надежных системах связи, поэтому проводят тщательную оценку рисков и учитывают последствия иностранного владения, контроля или прямых инвестиций», — сказано в сообщении Столтенберга.

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