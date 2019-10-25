Vodafone Украина подписал с Киевской городской государственной администрацией (КГГА) меморандум, провозглашающий их совместное сотрудничество в сфере реализации концепции Kyiv Smart City. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Как отметил директор департамента ИКТ исполнительного органа Киевского городского совета Юрий Назаров, власти столицы прибегнут к использованию технологий Vodafone при реализации «умных проектов» в различных сферах жизни города.

«Для того, чтобы сделать жизнь в столице максимально комфортной для жителей, Киев внедряет технологии IoT. Это поможет более эффективно и оперативно принимать решения в сфере управления городом и сделать городские сервисы еще более доступными и удобными для пользователей. С этой целью мы развиваем сотрудничество с Vodafone и продолжаем совершенствовать Kyiv Smart City»,- рассказал Назаров.

В частности, меморандум прописывает совместную работу мэрии и оператора связи в направлении развития «умных дорог», цифровой инфраструктуры и туризма, внедрения IoT-решений в деятельность коммунальных служб города, безналичного расчета в общественном транспорте и т.д.

Для этого, по словам директора кластера Центр Vodafone Украина Андрея Большакова, оператор задействует свои лучшие «умные» разработки, широко используемые в городах Европы.

«Новые технологии способны полностью поменять процесс городского планирования, мониторинга всех систем города и реагирования на чрезвычайные ситуации. Они позволяют принимать мгновенные и математически точные решения. На данном этапе, когда технологическая среда только формируется, мы готовы поддержать Kyiv Smart City и задействовать для этого собственные разработки и международный опыт Vodafone», – поделился Большаков.

Напомним, в марте киевская мэрия пообещала обеспечить жителей столицы городским Wi-Fi. КГГА планирует возведение интегрированной сети «путем размещения точек доступа на объектах коммунальной собственности — нежилых домах, инженерных сооружениях и т.д.

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