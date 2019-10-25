Оператор спутниковой связи Eutelsat Communications сообщает о нештатной ситуации на борту недавно запущенного спутника, связанной с возможной неисправностью солнечных батарей. В компании заверяют, что в случае потери спутника будет получена страховка с выплатой без каких-либо ограничений.

Геостационарный спутник Eutelsat 5 West B был запущен на орбиту лишь 9 октября текущего года и прошёл все необходимые первичные тесты систем.

Спутник Eutelsat 5 West B предназначен для замены аппарата Eutelsat 5 West A и должен гарантировать непрерывность предоставления услуг связанных с трансляцией более 300 телеканалов, вещающих из данной позиции в космосе.

В компании Eutelsat Communications заявляют о том, что с вчерашнего утра расследуют инцидент, случившийся с одной из двух солнечных батарей спутника Eutelsat 5 West B.

По предварительной информации проблема связана с нестандартной работой (возможно, по причине неисправности) солнечной батареи, которая обеспечивает спутники связи электроэнергией, необходимой им для работы.

Спутник Eutelsat 5 West A, который близок к исчерпыванию своего ресурса, приносил компании ежегодную прибыль в размере 30 миллионов евро, и посему являлся для неё одним из наиболее важных космических аппаратов.

К компании заявили Mediasat о том, что спутник Eutelsat 5 West B полностью застрахован на случай потери управления по программе страхования «запуск плюс один год».

В компании Eutelsat добавили о том, что данная политика не предусматривает никаких ограничений, а это значит, что в случае аварии и потери управления компания сможет получить полную сумму страховки без каких-либо удержаний.

Расчетная сумма ущерба от аварии спутника и потенциальное влияние на рынок страхования зачастую выше, чем стоимость самого спутника.

В данном конкретном случае на спутнике Eutelsat 5 West B находятся дорогостоящие модули, включая орбитальный узел для Европейской геостационарной ковровой навигационной системы, которая была установлена по контракту стоимостью 102 миллиона евро.

Таким образом, в случае, если возникшая на спутнике неисправность не подлежит корректировке и работоспособность аппарата восстановить не удаётся, страховка может быть выплачена не только за сам аппарат, но и за стоимость установленного на спутнике дополнительного оборудования и суммы контрактов (если они тоже застрахованы).

Страховые агенты пристально следят за развитием ситуации, поскольку неисправность была выявлена лишь вчера рано утром.

В компании Eutelsat также изучают возможные последствия от нештатной ситуации с солнечной батареей спутника Eutelsat 5 West B и будут держать всех в курсе событий по мере появления новой информации.

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