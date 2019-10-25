Очень часто деньги берутся за услуги и функции, которые уже были включены в базовую рекламную стоимость.

Согласно информации из нового отчёта, американские кабельные компании взимают со своих клиентов плату, которая ежегодно возрастает в среднем на сотни долларов, маскируя скачки цен и не внося изменения в заявленные тарифы.

Анализ примерно 800 счетов за услуги кабельного телевидения, проведенный организацией Consumer Reports, защищающей права потребителей, показал, что пользователи в среднем вынуждены доплачивать оператору по 37 долларов в месяц или примерно 450 долларов в год, что фактически даёт 24% надбавки к базовой цене услуги. В отчёте говорится, что общий доход операторов от таких скрытых платежей может составлять до 28 миллиардов долларов.

Как отмечается в отчёте, в отличие от налогов или сборов за дополнительные услуги, эти платежи попросту покрывают расходы компаний на ведение бизнеса. Очень часто они берутся за услуги или функции, которые изначально уже были включены в базовую рекламную цену.

«Кабельные компании часто становятся объектом критики за повышение цен, – говорит старший советник организации Consumer Reports Джонатан Швантес. – Поэтому теперь они скрывают за этими сборами повышение цен, не внося изменения в рекламные расценки на свои услуги».

Согласно отчёту, кабельщики сетуют на рост затрат на передачу контента от местных филиалов телевизионных сетей и прочих вещателей. К примеру, «Сбор за вещание» – это обязательная плата, которая, по словам кабельных компаний, помогает окупить затраты на получение программ от вещателей.

Вещатели, как правило, просят с кабельщиков более высокую плату за возможность ретрансляции своих телеканалов, а кабельные компании, в свою очередь, стремятся держать низкие цены. Как отмечается в отчёте, споры по поводу сборов в последние годы усиливаются, и у кабельщиков часто нет иного выбора, кроме как платить вещателям, рискую в противном случае получить «чёрный экран».

Однако, авторы отчёта утверждают, что предоставление доступа к этим каналам должно входить в базовые услуги кабельного оператора, и поэтому должно покрываться за счёт заявленной рекламной цены. Никто не принуждает кабельные компании перекладывать эти затраты на потребителей, говорит Швантес, добавляя, что отделяя сборы от базовой стоимости услуг кабельщики пытаются избежать обвинений в росте цен на свои услуги.

«Расходы кабельщиков могут увеличиваться, но это не оправдывает их стремление прятать эти платежи за мелким шрифтом и перекладывать вину на кого-то другого», — заявил он.

В Consumer Reports утверждают, что провели анализ почти 800 счетов за услуги кабельного телевидения, полученных в 2018 году от абонентов по всей территории страны, уделив особое внимание сборам, наложенным компанией, а также подсчитав, в какую сумму различные платежи обходятся клиентам.

Согласно данным отчёта, сборы за последние годы в значительной степени выросли. К примеру, в 2015 году компания Comcast из Филадельфии взимала с потребителей 2.50 доллара в месяц в качестве сбора за вещание и регионального спортивного сбора. В настоящее время, отмечается в отчёте, эти сборы выросли до 18.25 доллара в месяц. Аналогично компания Charter трижды за минувший год увеличивала дополнительный сбор за вещательное ТВ – с 8.85 доллара в октябре 2018 до 13.50 доллара в октябре 2019.

В июне 2018 в своём письме, адресованном в Consumer Reports, руководство компании Comcast указало, что «информирует о наличии этих сборов в своих тарифных карточках, рекламе, в Интернете и в процессе оформления заказа, давая клиентам полную информацию о ценовой политике Comcast, что позволяет им делать сравнения, а также понимать, какие счета их ждут, ещё до оформления подписки на услугу».

Средняя сумма сборов, взимаемая компанией, варьируется от 22.96 доллара (услуга U-verse от компании AT&T) до 43.79 доллара (компания Verizon Fios), притом, что в отчёте указывалось, что средние значения дают лишь «снимок рынка», созданный на основе анализа счетов, предоставленных для сравнения. Средняя сумма сборов в Comcast составляет 39.59 доллара.

В кабельных компаниях заверяют, что их биллинговая политика является совершенно законной, утверждая, что Федеральная комиссия электросвязи разрешает отдельно указывать в счетах плату за программы, говорится в отчёте.

В свою очередь, в Consumer Reports обратились к Конгрессу с просьбой обязать кабельные компании включать в рекламируемые цены все сборы, взимаемые на уровне самих компаний и в пользу правительства.

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